Ankara’da korkunç kaza: Yanan araç içerisinde can verdi!

Kaza, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cuma namazını kılmak için yola çıkan Ali Bekir Özdemir, Yol çalışması olan bölgede karşı yönden gelen 34 SF 8075 plakalı tır ile çarpıştı.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Kaza sonrası otomobil alev alarak yanmaya başladı. Sürücü Ali Bekir Özdemir ise yanan araç içerisinde sıkıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazadan yara almadan kurtulan Tır şoförünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfiaye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Sağlık ekipleri 60 yaşındaki Ali Bekir Özdemirin hayatını kaybettiği belirledi. Tır şoförünün ifadesi alınarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.