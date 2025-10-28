Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da kuyumcu soygunu! Ekmek teknesine ihanet ettiler: Parayı yiyemeden yakayı ele verdiler
Giriş Tarihi: 28.10.2025 18:13

Ankara’da bir kuyumcu dükkanından gelen hırsızlık ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Çelik kasayı kıran şüphelilerin 7 kiloluk altınla kayıplara karıştı.

SENA UYANER
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelilerin kuyumcuda çalışan kişiler olduğu öğrenildi. Şüphelilerin bir kısmı kısa sürede yakalandı. Çalınan 25 milyon lira değerindeki 7 kilogram altının tamamı da kuyumcuya iade edildi. Polis şimdi olaya karışan diğer şüphelilerin peşinde. Ankara'nın Mamak İlçesinde kuyumcu dükkanından yaklaşık değeri 25 milyon lira olan tam 7 kilo altın çalındı.

HIRSIZLAR YANI BAŞINDAYMIŞ MEĞER

Kuyumcunun ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalarda hırsızların iş yeri çalışanları olduğu öğrenildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin bir kısmı yakalanarak gözaltına alındı.

ALTINLARIN TAMAMI KUYUMCUYA TESLİM EDİLDİ

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu çalınan altınların tamamı ele geçirilerek işletme sahibi M.A.'ya teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

