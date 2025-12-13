Ankara’da masaj salonunda akılalmaz gasp tuzağı: 6 şüpheli tutuklandı

Ankara'da faaliyet gösteren bir masaj salonunda çalışan kadınların, müşterilere masaj sırasında yakınlık kurduğu, ardından plan gereği koridora çıkarak "beni taciz etti" diye bağırdığı belirlendi. 6 şüpheli tutuklandı.

"TACİZ ETTİN" TUZAĞI

Kadının bağırması üzerine devreye giren çete üyeleri, müşterileri başka bir odaya alarak tehdit etti. Şüphelilerin, "cezanı keseceğiz, rezil ederiz" diyerek mağdurları korkuttuğu, zorla tacizi kabul ettirmeye çalıştığı tespit edildi.

HESAPLARINI BOŞALTTILAR

Çete üyeleri, mağdurları para vermeye zorlayarak banka hesaplarından ve kredi kartlarından yüksek tutarlarda çekim yaptı. Yakalanmamak için gasp edilen paraların farklı kişilerin hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

KILIÇ ELE GEÇİRİLDİ

İş yerinde yapılan aramada bir adet kılıç ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.