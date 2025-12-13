Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da masaj salonunda akılalmaz gasp tuzağı: 6 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 13.12.2025 10:17

Ankara’da masaj salonunda akılalmaz gasp tuzağı: 6 şüpheli tutuklandı

Ankara’da sözde güzellik merkezi ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde kurulan gasp ağı, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekiplerinin çalışmasıyla çökertildi. Çete üyelerinin, müşterileri “taciz” iftirasıyla tehdit ederek hesaplarından ve kredi kartlarından yüksek meblağlar çektiği ortaya çıktı. 6 şüpheli tutuklandı.

SENA UYANER
Ankara’da masaj salonunda akılalmaz gasp tuzağı: 6 şüpheli tutuklandı
  • ABONE OL

Ankara'da faaliyet gösteren bir masaj salonunda çalışan kadınların, müşterilere masaj sırasında yakınlık kurduğu, ardından plan gereği koridora çıkarak "beni taciz etti" diye bağırdığı belirlendi. 6 şüpheli tutuklandı.

"TACİZ ETTİN" TUZAĞI

Kadının bağırması üzerine devreye giren çete üyeleri, müşterileri başka bir odaya alarak tehdit etti. Şüphelilerin, "cezanı keseceğiz, rezil ederiz" diyerek mağdurları korkuttuğu, zorla tacizi kabul ettirmeye çalıştığı tespit edildi.

HESAPLARINI BOŞALTTILAR

Çete üyeleri, mağdurları para vermeye zorlayarak banka hesaplarından ve kredi kartlarından yüksek tutarlarda çekim yaptı. Yakalanmamak için gasp edilen paraların farklı kişilerin hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

KILIÇ ELE GEÇİRİLDİ

İş yerinde yapılan aramada bir adet kılıç ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da masaj salonunda akılalmaz gasp tuzağı: 6 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz