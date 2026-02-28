Ankara’da Merve Ongun’u öldüresiye darbetmişti: O caninin cezası onandı!

SAVCILIKTAN İTİRAZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin sanık hakkında verdiği kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Verilen cezayı az bulan savcılık, olayın oluş şekli, katılanın hayati tehlike geçirmesi ve en ağır (6'ncı derece) kafatası bölgesinde kırık oluşmasına rağmen mütalaaya aykırı olarak üst sınırdan mahkumiyet kurulmadığını belirtti. Savcılık ayrıca, kemik kırığı olmasına rağmen verilen cezanın yarı oranında artırılmasını öngören TCK 87/3 maddesinin uygulanmadığını, eksik ceza tayini yoluna gidildiğini, bunun usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti.