Ankara’da ’meşhur tabela’ yüzünden kan aktı: Fotoğraf sırasında bıçaklı kavga! 2 yaralı

'ÖNLEM ALINMALI'

Bölgede esnaf olan Gizem Külen, 2 kişinin bıçakla, daha önce de 1 kişinin düşerek yaralandığını söyleyerek, "Bence artık bu akımın son bulması gerekiyor. Sürekli sivil polisler geziyor, bizi de sorguluyorlar. İşimizi de bayağı etkiliyor; insanlar oturmak istemiyor, kalabalıktan korkuyorlar. Düzenli olarak sıra halinde geliyorlar ve başka yerlerden akın akın geliyorlar. 2 kişi koşturarak gitti, sonra arkadaşına 'Ben yaptım' derken polis yakalamış. Burada bir an önce önlem alınması lazım. Burada kesinlikle biri ölecek onu söyleyeyim. 5 kere çalındı tabela sanırım" dedi.