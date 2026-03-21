Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da metro istasyonu çıkışında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 21.03.2026 01:37

Ankara’da metro istasyonu çıkışında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde metro istasyonu çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
Ankara’da metro istasyonu çıkışında bıçaklı kavga: 2 yaralı
  • ABONE OL

Olay, geç saatlerde Akköprü Metro İstasyonu çıkışında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından metro istasyonuna kaçan 3 şüpheli ise, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da metro istasyonu çıkışında bıçaklı kavga: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz