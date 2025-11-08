Ankara’nın motosiklet hırsızı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ekim ayında Sincan, Keçiören, Kahramankazan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

ÇALDIĞI MOTOSİKLETLERLE YAKALANDI

4 farklı motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheliden S.C., çaldığı motosikletle birlikte yakalandı. Polis ekipleri, S.C. ve onunla birlikte hareket eden diğer şüphelinin hırsızlık eylemlerini kar maskesi takarak gerçekleştirdiklerini belirledi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.C. çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelinin yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.