Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da motosikletli saldırganlar yakalandı! 7 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 26.04.2026 08:36

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Keçiören'de motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Erdal Polat cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Keçiören'de 22 Nisan saat 01.00 sıralarında Kamil Ocak Mahallesi Emirdağ Sokak'taki bir iş yerindende meydana gelen bir saldırıcı sonucu operasyon başlatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinince koordineli yürütelen operasyon kapmasında 9 şüpheli gözaltına alındı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin kullandığı motosiklet ile metruk bir binaya gizlenen 2 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

