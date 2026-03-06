Ankara’da narkotik operasyonu: 810 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehre yüklü miktarda uyuşturucu hap sokularak sokak satıcılarına dağıtılacağı yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda uyuşturucunun temin ve dağıtımını yaptığı belirlenen Y.S. isimli şüpheli takibe alındı. Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 810 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli Y.S. ile uyuşturucunun dağıtımını üstlendiği iddia edilen K.B. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ELDE EDİLEN GELİRE EL KONULDU

Operasyon sonucu toplam 810 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 186 bin 400 lira, 300 avro ve 100 dolar da polis ekiplerince bulundu.