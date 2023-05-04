Ankara’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Ankara’da Yenilecek Yemekler

Ankara'da ne yenir, ne içilir konusu Ankara'yı ziyaret edecek olan kişilerin önceden araştırdıkları konudur. Çünkü Ankara'da nerede yenir, ne içilir sorularının yanıtlarını tam olarak bilmek şehrin mutfak kültürünü yakından tanımak için önemlidir. Bununla birlikte Ankara'da yenilecek yemekler ve tatlılar yöresel birçok tat içermektedir. Kahvaltıda, öğle ve akşam yemeğinde Ankara'da yenilecek yemekler konusunda merak ettiklerinizi paylaştık.

Ankara'da Ne Yenir, Ne İçilir?

Ankara, Türkiye'nin başkenti olmakla birlikte birçok yerden önemli sayıda ziyaretçi alır. Birçok farklı özelliği yanında zengin mutfak kültürüyle de gelenlerine eşsiz bir menü sunar. Ankara'ya özgü olarak birçok farklı doğal lezzetten bahsetmek mümkündür. Bu lezzetler arasında özellikle şunlar öne çıkanlar arasındadır:

Beypazarı güveci

İnceğiz çorbası

Tamtak tiridi

Efelek sarması

Ankara tava

Öllüğün körü

Bazlama kebabı

Bici aşı

Gibi tatlar Ankara'da sevilerek tüketilmektedir. Tatlı olarak en sevilen tatlar arasında içi ceviz dolu olan şerbetli Ankara tatlısı öne çıkar. Tereyağı kokulu baklava ile kaymaklı burma tatlı da yine sevilen lezzetler arasındadır.

Ankara'da En Güzel Ne Yenir?

Ankara'da farklı tatları denemek mümkündür. Döner ve kebap gibi yemeklerin farklı türlerini burada yiyebilirsiniz. En sevilenlerden birisi de Ankara yaprak döneridir. Sadece Ankaralıların değil Türkiye'nin birçok yerinde sevilen tatlar arasındadır. Klasik dönerden biraz daha farklı tarifiyle öne çıkar. Farklı ismi ile öne çıkan yemek türlerinden birisi de aspavadır. Yöresel yemekler arasında yer alır. Sebzeli bulgur pilavı Ankara'da birçok restoran menüsünde yer alan lezzetlerdendir.

Ankara Ne Yemeği Meşhur?

Ankara birçok farklı yemek türünde önemli bir kültüre sahiptir. Ovmaç ve toyga çorbaları bu şehre özgü olan çorbalar arasında yer alır. Özellikle ovmaç çorbası çok bilinen yöresel çorbalar içerisindedir. Cacık olarak ise yemlik cacığı özel tatları arasında yer almaktadır.