Ankara’da okul servisi kazaya karıştı: 7’si öğrenci 9 kişi yaralandı, öğrencilerden birinin durumu ağır

Kaza, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşandı. Refik Cesur Caddesinde E-90 kara yoluna çıkmak üzere olan Ali Kaya'nın kullandığı okul servis aracına Ankara istikametinden gelen Vasfi Acar'ın kullandığı hafif ticari araç çarptı. Hızını alamayan araç refüjde bulunana trafik tabelasına çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan okul servis aracında bulunan öğrencilerden ikisi çarpmanın etkisiyle camdan fırlayarak yola savruldu.Kazada okul servis aracı sürücüsü Ali Kaya ve hafif ticari araç sürücüsü Vasfi Acar ile 7 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ambulansları ve itfaiye aracı geldi. Kaza sonrası yaralılar Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen öğrenci Beyzanur Ayhan Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.