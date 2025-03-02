Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da otellere yönelik fuhuş operasyonu! 4 Otelin kapısına kilit vuruldu: 12 kişi gözaltında
Giriş Tarihi: 2.3.2025 09:51 Son Güncelleme: 2.3.2025 15:02

Ankara'da otellere yönelik fuhuş operasyonu! 4 Otelin kapısına kilit vuruldu: 12 kişi gözaltında

Ankara’da fuhşa yer temini sağlayan otellere yönelik operasyon yapıldı. 12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 4 otelin kapısına kilit vuruldu. Kurtarılan 30 mağdur kadın ise ifadelerinde otel görevlilerin konaklama başına pay aldığını iddia etti.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da otellere yönelik fuhuş operasyonu! 4 Otelin kapısına kilit vuruldu: 12 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçunu işleyenlere yönelik operasyon yapıldı. Ahlak büro ekiplerinin çalışmaları fuhşa yer temini sağlayan otellere yönelik operasyon yapıldı. Otellerde çalışan müdür ve sahiplerinden 12 şüpheli fuhşa yer temin ettikleri suçlaması gözaltına alındı.

4 OTELİN KAPISINA KİLİT VURULDU

Fuhuşla Mücadele Komisyonun aldığı karar gereğince 4 otel mühürlenerek kapısına kilit vuruldu. Otellerin, mühürlenen kapılara "tadilat nedeniyle kapalıyız" afişleri asarak mühürleri örttüğü görüldü.

FUHUŞ BAŞINA PAY ALMIŞLAR

Operasyonda kurtarılan 30'dan fazla mağdur kadın, ifadelerinde otel görevlilerin konaklama başına pay aldığını iddia etti.

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Ankara'da otellere yönelik fuhuş operasyonu! 4 Otelin kapısına kilit vuruldu: 12 kişi gözaltında
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