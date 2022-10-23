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Giriş Tarihi: 23.10.2022 11:31 Son Güncelleme: 23.10.2022 11:34

Ankara’da otomobil çarpan doçent yaşamını yitirdi

Ankara’da, Eskişehir yolu üzerinde taksi bekleyen Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca, hayatını kaybeden Doç Dr. Peker için taziye mesajı yayımladı.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Ankara’da otomobil çarpan doçent yaşamını yitirdi

Eskişehir yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. D.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, alışveriş merkezi önünde taksi bekleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker'e çarptı. Peker, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan sürücü D.K., emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Peker'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilirken, cenazesinin 24 Ekim Pazartesi günü çalıştığı hastanede düzenlenecek tören sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Peker için taziye mesajı yayımladı. Bakan Koca, Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalında görevli Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker'in (37) bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini bildirdi. Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalında görev yapan arkadaşımız Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Dr. Yaşar henüz 37 yaşındaydı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve hekim camiamıza başsağlığı diliyorum."

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Ankara’da otomobil çarpan doçent yaşamını yitirdi
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