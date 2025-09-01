Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 12 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 1.9.2025 16:45 Son Güncelleme: 1.9.2025 16:51

Ankara'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Fakülteler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erdem Caddesi yönünde ilerleyen T.U. idaresindeki 06 C 5252 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak Yeni Acun Caddesi yönünden gelen 14 BZ 008 plakalı otomobil ile çarpıştı.

12 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüsteki 8, otomobilde ise 4 kişi olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü N.Ç.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

