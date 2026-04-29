Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 29.04.2026 02:18

Ankara'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

DHA
Ankara’da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Kaza geç saatlerde Gölbaşı ilçesinin girişinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BEM 578 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak, yol kenarındaki su kanalına savruldu.

Vatandaşların ihbarı bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
