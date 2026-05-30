Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da otomobilin çarptığı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün şehit oldu
Giriş Tarihi: 30.05.2026 17:18

Ankara'da otomobilin çarptığı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün şehit oldu

Ankara-Niğde Otoyolu'nda görev başındayken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan Kırıkkaleli Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Ankara’da otomobilin çarptığı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün şehit oldu
  • ABONE OL

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün 37, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 48'inci kilometresinde meydana gelen elim kazada şehadet mertebesine ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, otoyolda trafiği tehlikeye sokabilecek cisimlerin bulunduğuna yönelik ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Ergün, yol üzerinde bulunan lastik ve plastik parçalarını kaldırarak trafik güvenliğini sağlamaya çalışıyordu. Bu sırada seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kahraman jandarma, daha sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bekâr olduğu öğrenilen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün acı haberi, memleketi Kırıkkale'de büyük üzüntüye neden oldu. Şehidin naaşının yapılacak adli işlemlerin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirileceği ve Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi. Cenaze töreni ve defin saatine ilişkin bilgilerin daha sonra netleşeceği belirtildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KIRIKKALE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da otomobilin çarptığı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA