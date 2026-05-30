Ankara’da otomobilin çarptığı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün şehit oldu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün 37, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 48'inci kilometresinde meydana gelen elim kazada şehadet mertebesine ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, otoyolda trafiği tehlikeye sokabilecek cisimlerin bulunduğuna yönelik ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Ergün, yol üzerinde bulunan lastik ve plastik parçalarını kaldırarak trafik güvenliğini sağlamaya çalışıyordu. Bu sırada seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kahraman jandarma, daha sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bekâr olduğu öğrenilen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün acı haberi, memleketi Kırıkkale'de büyük üzüntüye neden oldu. Şehidin naaşının yapılacak adli işlemlerin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirileceği ve Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi. Cenaze töreni ve defin saatine ilişkin bilgilerin daha sonra netleşeceği belirtildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör