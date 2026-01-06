Ankara’da patron dehşeti! Sigortasız çalıştırdıkları işçiyi patron ve oğlu darp etti

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 3 buçuk yıldır fabrikada çalışan Osman Ceylan, dün SGK ekiplerinin fabrikaya denetim için geldiğini belirtti. Denetim öncesinde sigortasız çalışan işçilerin kazan dairesine saklandığını öne süren Ceylan, buna rağmen SGK ekiplerine yakalandıklarını bunun ardından patronu ve patronunun oğlu tarafından darp edildiğini ifade etti.

DENETİM SONRASI DARP İDDİASI

Ceylan, SGK ekiplerinin kendisine sigortalı olup olmadığını sorduğunu, yaklaşık 13-14 aydır sigortasız çalıştığını söylediğini ve bunun üzerine fabrikaya cezai işlem uygulandığını belirtti. Denetim ekiplerinin fabrikadan ayrılmasının ardından ise patronu B.İ. ve oğlu M.İ. tarafından darp edildiğini ve bir süre alıkonulduğunu iddia etti.

HASTANEYE GİTTİ, ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşananların ardından hastaneye gittiğini ifade eden Osman Ceylan, patronu ve patronunun oğlundan şikayetçi olduğunu, olayla ilgili hukuki süreç başlatarak durumu mahkemeye taşıyacağını söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.