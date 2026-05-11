Ankara’da pitbull dehşeti! 2 kardeşe kabusu yaşatan köpeğin sahibi hakkında yeni karar: ’Çocuğumu mahvettiler’

'ÇOCUĞUMU MAHVETTİLER'

Sanık avukatı da olayın öngörülemez olduğunu savunarak, müvekkilinin tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesini talep etti.

Tanık olarak dinlenen A.K. ise tarafları komşuları olmaları nedeniyle tanıdığını belirterek, olay günü evde bulunduğu sırada bağırma sesleri duyduğunu söyledi. Kapıyı açtığında Belkıs Öztürk'ün iki çocuğuyla birlikte panikle eve girmeye çalıştığını gördüğünü anlatan A.K., köpeğin saldırgan şekilde hareket ettiğini, sanığın annesinin de köpeği durdurmaya çalıştığını ifade etti. Köpeğin o sırada ağızlıksız ve tasmasız olduğunu söyleyen A.K., "O anda Belkıs Hanım'ın kapıyı açabilmesiyle içeri girdiler. 'Şükür kurtuldular' diye düşünerek kapıyı kapattım ancak 40-45 saniye sonra tekrar Belkıs Hanım'ın 'Çocuğumu mahvettiler' diye çığlıklarını duydum. Tekrar kapıyı açtığımda çocuk kucağındaydı ve ağzı yüzü kan içerisindeydi" dedi.