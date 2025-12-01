SON DAKİKA: Ankara’da pitbull dehşeti! Acılı baba anlattı: “Ben sakalım batmasın diye öpemezken..."

'KÖPEK, AĞIZLIKSIZ ŞEKİLDE İÇERİDEN FIRLAMIŞ VE ÇOCUKLARIMA SALDIRMIŞ'

Yaşanan Dehşet anlarını göz yaşları içinde SABAH'a anlatan Baba Adem Öztürk, "Karşı komşumun evinde pitbull cinsi bir köpek var, oldukça iri ve büyük bir köpek. Ailem asansörden çıktığında komşunun kapısı açıkmış. Sahibi de annesi de kapının önündeymiş. Ayakkabılarını bağlıyormuş. Köpek, ağızlıksız ve tasmasız şekilde içeriden fırlamış ve çocuklarıma saldırmış. Küçük kızımı yaralamış, bir buçuk yaşındaki oğlumun yüzünü paramparça etmiş. Yetiştim ama elimden bir şey gelmedi" ifadelerini kullandı.