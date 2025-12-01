SON DAKİKA: Ankara’da pitbull dehşeti! Acılı baba anlattı: “Ben sakalım batmasın diye öpemezken..."

Korku dolu anlar, akşam saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir apartmanda meydana geldi. Öztürk ailesi, akşam saatlerinde pazar alışverişi yaptıktan sonra evlerine döndü. Baba Adem Öztürk, ailesini apartmanın önünde bıraktıktan sonra arabasını park etmek üzere uzaklaştı. Bu sırada çocuklarıyla birlikte asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıkan Anne Belkız Öztürk, karşı komşu Tuğçe Özbek Erol'un beslediği pitbull cinsi köpekle karşılaştı. Köpek, daire boşluğunda 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk'e saldırdı. Anne Öztürk'ün yardım çığlıkları üzerine komşularının yardımıyla çocuklar kurtarıldı.
1,5 YAŞINDAKİ EFENİN YÜZÜ PARÇALANDI, ABLASI GÖĞSÜNDEN YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, çocukların, yüz ve göğüs bölgesinden yaralandığı tespit edildi. Çocuklar ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'KÖPEK, AĞIZLIKSIZ ŞEKİLDE İÇERİDEN FIRLAMIŞ VE ÇOCUKLARIMA SALDIRMIŞ'
Yaşanan Dehşet anlarını göz yaşları içinde SABAH'a anlatan Baba Adem Öztürk, "Karşı komşumun evinde pitbull cinsi bir köpek var, oldukça iri ve büyük bir köpek. Ailem asansörden çıktığında komşunun kapısı açıkmış. Sahibi de annesi de kapının önündeymiş. Ayakkabılarını bağlıyormuş. Köpek, ağızlıksız ve tasmasız şekilde içeriden fırlamış ve çocuklarıma saldırmış. Küçük kızımı yaralamış, bir buçuk yaşındaki oğlumun yüzünü paramparça etmiş. Yetiştim ama elimden bir şey gelmedi" ifadelerini kullandı.
SAKALIM BATMASIN DİYE ÇOCUKLARI ÖPEMİYORDUM
Sakalım batmasın diye çocuklarımı öpemiyordum diyen Baba Öztürk, "Kıyamıyordum onlara çocuğumun birinin yüzü parçalandı. Diğeri göğsünden yaralandı. Ben ODTÜ de öğrenciyim hala Makine mühendisliği bölümü okuyorum. Çocuklarıma bakmak için ben hamallık yaptım okulumu bitiremedim" dedi.
'KÖPEĞİ ORTADAN KAYBETMİŞLER'
Olay sonrası hemen karakola giderek şikayetçi olduklarını anlatan Baba Öztürk, "Pitbul besleyen Tuğçe Özbek Erol hakkında daha öncede köpek nedeniyle 12 kez şikâyette bulunulmuş. Eve ekipler gelince arama izniniz yok arama izni alın diyerek ekipleri gönderip köpekle beraber ortadan kaybolmuş. Sonra yakalanmışlar. Benim canımı yaktılar en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ben çocuklarımın yüzüne bakamayacağım" ifadelerini kullandı.