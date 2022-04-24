Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da PKK/KCK' operasyonunda gözaltına alınmışlardı! 18 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 24.4.2022 07:41

Ankara'da PKK/KCK' operasyonunda gözaltına alınmışlardı! 18 şüpheli tutuklandı

AA
Ankara’da PKK/KCK’ operasyonunda gözaltına alınmışlardı! 18 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekillerinin de bulunduğu şüphelilerden 18'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 48 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Şüphelilerden 18'i hakimlik sorgusunun ardından tutuklanırken, diğerleri kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK'nın ekonomik alan yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında HDP'li eski belediye başkan vekillerinin de bulunduğu 91 şüpheli hakkında 12 Nisan'da gözaltı kararı vermiş, şüphelilerden 48'i Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 240 bin dolar, 2 bin 800 avro, 25 bin lira, 1 Kaleşnikof, 3 Kaleşnikof şarjörü, 3 tabanca, 3 av tüfeği, çok sayıda mermi, fişek, uyuşturucu madde, çek, senet, para toplanması ve dağıtımına ait listeler ile örgütsel materyal ele geçirilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Çavuşoğlu: Rusya'dan Suriye'ye giden uçaklara hava sahasını kapattık
Bakan Çavuşoğlu Türkiye aleyhine slogan atan protestoculara cevabını verdi! Yaptığı hareket damga vurdu
Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Başkan Erdoğan iftar sonrası esnaf ve vatandaşlarla çay içti
Dünyanın gündemine oturan 'Teravih Treni' görüntüsü: O imam SABAH'a konuştu: Ailecek gelmeye başladılar
Son dakika! AK Partili Çelik'ten HDP'li Paylan'ın "1915 provokasyonuna" tepki
Son dakika: Trabzonspor 3 puan hasretini dindirdi! Adana Demirspor, Fırtına’ya engel olamadı…
TBMM'de renkli dakikalar! Çocuklar 'Hayır' oyu verince Mustafa Şentop Özgür Özel'e seslenerek espriyi patlattı!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 104 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: CHP'deki 'rant kavgası' kızıştı! Eski Menemen Belediye Başkanı: 3 maymunu oynadılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da PKK/KCK' operasyonunda gözaltına alınmışlardı! 18 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA