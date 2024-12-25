Ankara’da sahte alkol operasyonu!

Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık piyasa değeri ise 1 milyon 500 bin Türk lirası olurken şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yine Nallıhan ilçesi Nasuhpaşa ve Çayırhan mahallesinde takip edilen şüpheliler S.O. ve S.E. isimli şahıslara ait 3 dükkan, ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 55 litre etil alkol, 53 adet boş viski şişesi, 262 adet boş rakı şişesi, 251 adet boş votka şişesi, 103 adet şişe kapağı, 5 litre kaçak rakı, 30 adet alkol aroması, 30 adet votka kiti, 30 adet viski kiti ve 4629 adet sahte bandrol ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor...