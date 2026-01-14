Ankara’da sahte et operasyonu:11 bin 400 kilogram gıda yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında sahte gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerine operasyon düzenledi.

ÜRETİM TESİSİNE BASKIN

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucunda, Polatlı'da faaliyet gösteren 4 farklı iş yerinde sahte gıda üretimi yapıldığı tespit edildi.

ÜRÜNLERE EL KOYULDU

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün KOM Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 700 bin lira olan 11 bin 400 kilogram sahte et ve muhtelif gıda, yağ, gıda boyası ile 20 bin adet farklı firmalara ait etiket ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 3 şüpheli hakkında da adli işlemlere başlandı.