Ankara’da sahte tapu çetesi çökertildi: Ölen kişilerin mal varlıkları üzerinden 100 milyonluk vurgun

Ankara'da mirasçısı bulunmayan kişilere ait taşınmazları sahte evraklarla kendi üzerlerine geçirip satan suç örgütü, bir tapu memurunun dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı. Operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.

TAPU MEMURUNUN DİKKATİ OPERASYONU BAŞLATTI

Çubuk Tapu Müdürlüğünde görevli Ş.B, e-Devlet üzerinden yapılan bir tapu devir işleminde tutarsızlık fark ederek belgeleri inceledi. Evrakların sahte olduğunu tespit eden memur, durumu amirlerine bildirdi. Bunun üzerine Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

100 MİLYON LİRALIK VURGUN

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, örgütün mirasçısı olmayan kimsesiz kişilere ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara ait taşınmazları sahte mühür ve imzalarla kendi üzerlerine geçirip satarak haksız kazanç elde ettiğini belirledi. Suç örgütünün bu yöntemle yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yaptığı ve para trafiğinin MASAK raporlarına da yansıdığı tespit edildi.

ARALARINDA TAPU MEMURU VE MÜTEAHHİT DE VAR

Soruşturma kapsamında müteahhit Y.O, tapu memuru H.N.S, esnaf M.K, arsa alım satım işleri yapan H.G, emlakçılar M.B, H.Y. ve T.T. ile üniversite öğrencisi Y.İ.O. gözaltına alındı. Tapu memuru H.N.S'nin, Osmanlı döneminden kalan veya mirasçısı olmayan taşınmazları tespit edip örgüt üyelerine bildirdiği, sahte belgelerle bu taşınmazların örgüt mensuplarının yakınları adına devredildiği belirlendi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çubuk Sulh Ceza Hakimliği, zanlıları "resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet" suçlarından tutukladı.