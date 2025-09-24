Ankara’da Selma Kara’yı öldüren cani eski koca yargılanıyor: Kan donduran yeni detaylar! ’Babamdan şikayetçiyim’

'BEN BUNU ÖLDÜRECEĞİM'

Mahkeme başkanı, ardından tanık İ.A.'ya söz verdi. İ.A., Ben İsmail ile birlikte Hatay'a çalışmaya gittim; bir gece kaldık, iki gün çalıştık, sonra dönüşe geçtik. O gün sabah İsmail'e mesaj attım, 'Sabah alırım' diye. Sonra beni aradı, 'Ben artık yokum, Selma'yı bıçakladım, herhalde öldü' dedi. Benden alacağı vardı, o parayı da sonra kızına verdim. Şimdiye kadar aralarında bir tartışmaya şahit olmadım, boşanma davasından sonra bana '30 yılı göze aldım, ben bunu öldüreceğim' demişti. Ben de 'Kardeş zaten boşanmışsın, önüne bak, çoluğun çocuğun var' demiştim, o da 'Tamam' demişti" dedi. Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların tamamlanmasına karar vererek duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.