Olay, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Mahallesi Ankara Nallıhan D140 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre bir araçta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Ankara'da seyir halinde bir araçta yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.