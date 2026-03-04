Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı
Giriş Tarihi: 4.03.2026 21:41

Ankara’da seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki Hafriyat kamyonunda yangın çıktı.

İHA
Ankara’da seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı
  • ABONE OL

Olay, saat 16.45'te Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Şentepe Mahallesinde bulunan Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, seyir halindeki hafriyat kamyonu sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Ankara'da seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı

Olayı görenler tarafından yangın başlamadan önce patlama sesi duyulduğu iddia edildi. Yangının ardından kamyon deposunda patlama meydana geldiği görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu kamyondaki yangın söndürüldü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz