Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 29.04.2026 17:36

Ankara'da silah kaçakçılığı ve yasa dışı silah üretimine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Aramalarda, 7 kurusıkı tabanca, 9 tabanca alt gövdesi, 15 şarjör, 155 muhtelif silah parçası ile 357 fişek ele geçirildi.

AA
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler, Keçiören, Mamak, Altındağ, Elmadağ, Akyurt, Çubuk ilçelerindeki 11 şüpheliye ait adreste arama yaptı.

Aramalarda, 7 kurusıkı tabanca, 9 tabanca alt gövdesi, 15 şarjör, 155 muhtelif silah parçası ile 357 fişek ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden A.K, M.K, E.T. ve Z.O. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
