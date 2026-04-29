Ankara’da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER
Ekipler, Keçiören, Mamak, Altındağ, Elmadağ, Akyurt, Çubuk ilçelerindeki 11 şüpheliye ait adreste arama yaptı.
Aramalarda, 7 kurusıkı tabanca, 9 tabanca alt gövdesi, 15 şarjör, 155 muhtelif silah parçası ile 357 fişek ele geçirildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden A.K, M.K, E.T. ve Z.O. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.