Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da silah kaçakçılığı operasyonu!
Giriş Tarihi: 29.04.2026 17:32

Ankara’da suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

SENA UYANER
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Keçiören, Mamak, Altındağ, Elmadağ, Akyurt ve Çubuk ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 14 adreste yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 7 kurusıkı tabanca, 9 tabanca alt gövde, 15 şarjör, 155 adet muhtelif silah parçası ve 357 adet fişek bulundu. Ayrıca 6 adet ateşli silah da ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kurusıkı tabancaları gerçek silahlara dönüştürerek suç örgütlerine silah temin ettiği tespit edildi.

