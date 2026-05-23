Ankara’da silah operasyonu: Çok sayıda tabanca ele geçirildi!

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında yapılan aramalarda 228 adet tabanca ile 767 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

