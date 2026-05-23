Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da silah operasyonu: Çok sayıda tabanca ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:43

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 228 adet tabanca ile 767 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

SENA UYANER
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında yapılan aramalarda 228 adet tabanca ile 767 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Editör: Serenay Korkusuz
#ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #KAHRAMANKAZAN

