Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 18.04.2026 10:53

Ankara’da silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Emir D., H.Ç.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SENA UYANER
Ankara’da silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı
  • ABONE OL

Olay, Çakırlar Mahallesi 2204. Sokak'ta yaşandı. Emir D., H.Ç.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda boynu ve omzuna kurşun isabet eden Emir D.'nin ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından kaçan şüpheli H.Ç.Ö., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA