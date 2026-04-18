Ankara’da silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

Olay, Çakırlar Mahallesi 2204. Sokak'ta yaşandı. Emir D., H.Ç.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda boynu ve omzuna kurşun isabet eden Emir D.'nin ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından kaçan şüpheli H.Ç.Ö., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.