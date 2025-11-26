Ankara’da site içinde silahlı dehşet! 2 görevli yaralandı saldırgan tutuklandı

Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'ndeki sitede meydana gelen olayda, elinde pompalı tüfekle siteye gelen Hasan Anlan, eski eşinin arkadaşıyla konuşmak istedi. Görevliler Deniz Başak ve Deniz Özdemir ile daire bilgisi nedeniyle tartışan Anlan, pompalı tüfekle ateş açtı. Ayaklarına saçma isabet eden 2 görevli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAHÇEDE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Saldırının ardından sitenin bahçesinde havaya ateş etmeye devam eden Hasan Anlan, ihbar üzerine adrese gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Anlan'ın elindeki pompalı tüfekle site içinde dolaşıp bağırdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.