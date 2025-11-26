Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da site içinde silahlı dehşet! 2 görevli yaralandı saldırgan tutuklandı
Giriş Tarihi: 26.11.2025 17:45

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir siteye pompalı tüfekle gelen 37 yaşındaki Hasan Anlan, eski eşinin boşanmasına neden olduğunu iddia ettiği arkadaşının oturduğu daireyi sorarken tartıştığı 2 site görevlisini yaraladı.

SENA UYANER
Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'ndeki sitede meydana gelen olayda, elinde pompalı tüfekle siteye gelen Hasan Anlan, eski eşinin arkadaşıyla konuşmak istedi. Görevliler Deniz Başak ve Deniz Özdemir ile daire bilgisi nedeniyle tartışan Anlan, pompalı tüfekle ateş açtı. Ayaklarına saçma isabet eden 2 görevli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAHÇEDE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Saldırının ardından sitenin bahçesinde havaya ateş etmeye devam eden Hasan Anlan, ihbar üzerine adrese gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Anlan'ın elindeki pompalı tüfekle site içinde dolaşıp bağırdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

