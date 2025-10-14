Ankara’da sokak ortasında eski sevgili dehşeti: Merve yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor! Kan donduran ’Kaza yaptık’ yalanı

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'

Abla Yılmaz, kardeşinin çok ciddi bir ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu söyleyerek, "Şu an kafatasının yarısı karnının içine gömüldü. Hayati tehlikesi var. Doktorlar 'yaşasa bile muhtemelen felç kalacak' diyor. Acımasızca darp edildi benim kardeşim. Kafasına çok ciddi anlamda bir darbe geldi. Ailesi de o gün akşam hastaneye geldiler. 'Sizin kızınız çağırmış' diyorlar. Kızımız çağırmış da kızımız 'beni öldür' diye mi çağırdı? Bu kasten adam öldürmek. Bunun peşini ben asla ve asla bırakmayacağım. Bizim başımıza bu geldi. Bir evlat kolay büyütülüp yetiştirilmiyor. Ne kadar zorluklarla ve 25 yaşında bir genç kızdan bahsediyoruz.