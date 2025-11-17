Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşımlarına yönelik operasyon! 9 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 17.11.2025 09:16

Ankara’da sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşımlarına yönelik operasyon! 9 şüpheli yakalandı

Ankara’da sosyal medya hesaplarından silahlı paylaşımlar yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Ankara’da sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşımlarına yönelik operasyon! 9 şüpheli yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Müdürlüğünce sosyal medyada silahlı paylaşım yapan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahısların adresleri takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin yaptığı operasyonlarda şahısların evlerinde arama yapıldı. Operasyonlar sonucu yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kaydı olan 9 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda silahlar ele geçirildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da sosyal medyada silahlı fotoğraf paylaşımlarına yönelik operasyon! 9 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz