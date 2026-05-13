Ankara’da sosyal medyadan silahlı paylaşım yapanlara operasyon: 19 şüpheli gözaltında

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik Altındağ ilçesinde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gasp Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çeşitli suç unsurlarına el konuldu. Şüphelilerin 'Yaralama', 'Tehdit', 'Ruhsatsız silah bulundurma' ve 'Uyuşturucu' suçlarından çok sayıda kayıtlarının bulunduğu belirtildi.