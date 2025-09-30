Ankara’da su kesintileri siyasetin gündeminde: AK Partili Baykoç’tan yavaş yönetimine sert tepki

Ankara'da ASKİ'nin Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlamaları nedeniyle başkent genelinde 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri uygulanacağı açıklandı. ASKİ'den yapılan duyuruda, 17 Eylül'de 1. CTP hattında, 27 Eylül'de ise 2. CTP hattında arıza meydana geldiği, bu nedenle Kızılırmak'tan Ankara'ya verilen su miktarının günlük 300 bin metreküp azaldığı belirtildi.

Yetkililer, sık sık arızalanan CTP hatlarının çelik borularla değiştirileceğini, çalışmaların yaklaşık bir hafta süreceğini bildirdi. Bu süreçte Eryaman, Susuz ve Kazan Saray bölgeleri başta olmak üzere dönüşümlü kesintilere gidileceği kaydedildi.

Su kesintileriyle birlikte konu siyasetin de gündemine taşındı. AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, yaptığı yazılı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Baykoç, "40 yıl öncesinde kalmış, unutulmuş sorunlar hortlamış bir hayalet gibi Ankara'nın üzerinde dolaşıyor. Basiretsiz bir yönetim yüzünden trafik sorunu yetmezmiş gibi şimdi de su problemiyle karşı karşıyayız" dedi.

Baykoç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"40 yıl öncesinde kalmış, unutulmuş sorunlar hortlamış bir hayalet gibi Ankara'nın üzerinde dolaşıyor.

Basiretsiz bir yönetim yüzünden ortaya çıkan trafik sorunu yetmezmiş gibi şimdi de su problemiyle karşı karşıyayız.

Yapılmayan yollar, bakımsız bırakılmış altyapı ve su hatları sayesinde Ankara'mız hızlı ve emin adımlarla İzmir'leşme yolunda ilerliyor.

ABB ve Mansur Yavaş; sosyal medyadan açıklama yapmak, vatandaşların telefonlarına mesaj göndermek çözüm değildir.

Gerekçe üretmek, hizmet üretmek değildir. Gerekçe üreteceğinize, hizmet üretin!"