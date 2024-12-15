Ankara’da suç şebekesine şafak baskını: Kurşun yağdıran suç makineleri yakalandı

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Özel Harekat Polisleri desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonla, iş yerlerini kurşunlayan, silahla tehdit ve yağma yapan çete çökertildi. 15 şüpheli gözaltına alınırken, suçta kullanılan ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Zanlılardan biri, kasten yaralamadan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÇETEYİ ELE VERDİ

Polis ekipleri, çeteyi kamera görüntülerinden ve delillerden yola çıkarak izledi. Suç kayıtları tek tek ortaya çıkarılan şüpheliler, kapsamlı bir dijital ajanda ile tespit edildi. Özellikle eğlence mekanlarını hedef alan şüphelilerin, yağma ve tehdit gibi suçlarla Ankara'da korku saldığı belirlendi.

ELE GEÇEN SİLAHLAR BALİSTİKTE İNCELENECEK

Operasyonda ele geçirilen ruhsatsız tabancalar Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Silahların balistik incelemelerinden, çetenin karıştığı diğer olayların da aydınlatılması bekleniyor. Ankara polisi, suç şebekelerine karşı mücadelede kararlılığını bir kez daha gösterdi.