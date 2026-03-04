Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da şüpheli araca operasyon! Gizli bölmeden silah ve uyuşturucu çıktı
Ankara’da şüpheli araca operasyon! Gizli bölmeden silah ve uyuşturucu çıktı

Ankara’da yunus ekipleri, seyir halindeyken şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Ekiplerin gerçekleştirdiği ilk kontrollerde araç içerisinde 1 adet sentetik hap, 56 bin 270 TL nakit para ile araçtan bağımsız bir kumanda düzeneği bulundu. Torpido kısmına gizlenmiş zula içerisinde ruhsatsız tabanca, fişek ve satışa hazır kokain ele geçirildi. Araç sürücüsü A.K gözaltına alındı.

Yunus ekiplerinin durdurduğu araçta, torpido kısmına gizlenmiş zula içerisinde ruhsatsız tabanca, fişek ve satışa hazır kokain ele geçirildi. Olayla ilgili araç sahibi sürücü gözaltına alındı.

KUMANDAYLA AÇILAN GİZLİ BÖLME

Polis ekipleri, söz konusu kumandanın üzerindeki düğmeye bastığında torpido bölümünün yaylı bir mekanizma ile aşağı doğru indiğini tespit etti.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Oluşturulan gizli bölmede yapılan detaylı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet fişek, satışa hazır 18 parça halinde toplam 18 gram kokain ele geçirildi.

