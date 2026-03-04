Ankara’da şüpheli araca operasyon! Gizli bölmeden silah ve uyuşturucu çıktı

Yunus ekiplerinin durdurduğu araçta, torpido kısmına gizlenmiş zula içerisinde ruhsatsız tabanca, fişek ve satışa hazır kokain ele geçirildi. Olayla ilgili araç sahibi sürücü gözaltına alındı.

KUMANDAYLA AÇILAN GİZLİ BÖLME

Polis ekipleri, söz konusu kumandanın üzerindeki düğmeye bastığında torpido bölümünün yaylı bir mekanizma ile aşağı doğru indiğini tespit etti.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Oluşturulan gizli bölmede yapılan detaylı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet fişek, satışa hazır 18 parça halinde toplam 18 gram kokain ele geçirildi.