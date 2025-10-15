Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da tarihi eser operasyonu! Hepsi 17 ve 18'inci yüzyıla ait: Değeri 6 milyon dolar!
Giriş Tarihi: 15.10.2025 11:28 Son Güncelleme: 15.10.2025 11:33

Ankara'da jandarma ekipleri tarafından tarihi eser operasyonu düzenlendi. Operasyonda, piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu belirtilen 17 ve 18'inci yüzyıl dönemlerine ait 13 İbranice el yazması kitap ele geçirildi!

DHA
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Yenimahalle ilçesi Ata Mahallesi'nde, içinde 4 şüphelinin olduğu otomobili durdurdu. Araçta ekiplerin yaptığı aramada, piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu değerlendirilen, Hristiyanlık ve Yahudilik inancına ait 13 İbranice el yazması kitap ele geçirdi. Kitapların 17 ve 18'inci yüzyıl dönemlerine ait eserler olduğu belirlendi. Araçta bulunan F.A., M.Ş., S.Y. ve F.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, eserlere yönelik detaylı incelemenin ise devam ettiği belirtildi.

