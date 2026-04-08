Ankara’da tartıştığı kız arkadaşını silahla öldürdü! Ardından aynı silahla intihar etti

Olay Ankara'nın Keçiören İlçesi Ayvalı Mahallesi Rüzgar Caddesi'ndeki evde yaşandı.

ÖNCE KIZ ARKADAŞINI ARDINDAN KENDİNİ VURDU

İddiaya göre H.D. (28) ve kız arkadaşı Ş.Z. (19) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B., kız arkadaşını silahla vurup, aynı silahla intihar etti.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATLARINI KAYBETTİKLERİNİ BELİRLEDİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ş.Z. ve H.B.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.