Ankara’da tefeci operasyonu: Kıraathane’de oturan yaşlıları ağlarına düşürüyorlardı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tefecilere yönelik çalışmalarında; elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca'nın yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Ankara emniyetindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 12'si de adli kontrol ile serbest bırakıldı.

TEFECİLER MAĞDURLARI BİRBİRLERİNE PASLADI

Tefeciler, paraya ihtiyacı olan mağdurları İcra Müdürlüklerinden, kıraathanelerden, emeklilerin bulunduğu diğer ortamlardan veya aracı kişilerin yönlendirmesiyle bularak faizle para verdikleri belirlenirken karşılığında fatura, senet, muvafakatname imzalattıkları ve buna istinaden icra başlattıkları tespit edildi. Örgüt üyelerinin borcunu ödeyemeyen kişileri, örgüt içerisinde bulunan diğer tefecilere yönlendirerek o kişilerden aldığı tefe parasıyla kendi borcunu kapattırdığı ve bu silsile ile borcun kat ve kat arttırıldığı belirlendi.

KIRAATHANEDE OTURAN YAŞLILAR AĞLARINA DÜŞTÜ

Örgütün, bazı elemanlarını İcra Müdürlüğü önünde bekleterek icralık olan kişileri örgütün ağına çektikleri, bazılarını ise özellikle Ulus ve Kızılay bölgesinde bulunan kıraathane ve çay ocaklarında bekleterek yaşlı ve emekli kişileri ağlarına düşürdükleri tespit edildi. Örgüt üyelerinin polis takibine yakalanmamak için akrabaları veya tanıdığı kişiler üzerinden icra başlatarak, dosyalarını birbirlerine ya da bir başkasına Temlik (alacağın başka birine devredilmesi) diye tabir edilen yöntemle devrettirdiği ve kendilerine ulaşılmasını zorlaştırarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

BORÇLAR ÖDEYEMEZ HALE GETİRİLDİ

Örgüt üyelerinin kendilerine hali hazırda borçlu olan mağdurları, aksatması, ödeyememesi veya daha fazla paraya ihtiyaç duyması halinde, kendi alacağını kapattırmak amacıyla bir kez daha faiz uygulanarak müşteri diye bahsettikleri kişileri birbirlerine yönlendirdikleri ve bu suretle bazı mağdurlara karşı 5-6 kez icra dosyası açarak borcun katlanmasına yol açarak, mağdurları çıkmaza sürükledikleri tespit edildi.

"TEFECİLERE GÖZ AÇTIRILMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Organize suç örgütleri ve çeteleri olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlıyız. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.