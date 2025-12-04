Ankara’da “Telebar” ağına darbe: 55 kişi tutuklandı

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu, Çankaya'daki söz konusu mekanlarda fuhşa aracılık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri, işletmeleri haftalarca fiziki olarak takip ederek delil topladı. Mekan içi güvenlik kameraları ve MOBESE görüntüleri de incelemeye dahil edildi. Garsonların, müşterilere yönlendirdikleri kadınların içkilerinden fahiş ücret talep ettikleri ve "vestiyer ücreti" adı altında da normalin çok üzerinde hesap çıkardıkları tespit edildi. SGK kaydı bulunan bazı kadınların da garsonlar aracılığıyla müşterilerin masalarına oturtularak burada fuhuş pazarlığı yaptıkları bekirlendi. Garsonların banka hesaplarının incelenmesiyle, müşteriler tarafından milyonlarca liralık para transferleri gerçekleştirildiği de ortaya çıkarıldı.

55 KİŞİ TUTUKLANDI

Başsavcılıkça, gözaltına alınan 70 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 15'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlaması yöneltilen 55 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'de bu suç kapsamında yapılan operasyonlarda verilen en yüksek tutuklama sayısı olduğu öğrenildi.