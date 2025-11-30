Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da telebar operasyonu: 56 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 30.11.2025 11:39

Ankara’da telebar operasyonu: 56 şüpheli yakalandı

Ankara’da “telebar” olarak bilinen işletmelere yönelik yürütülen fuhuş soruşturmasında 9 işletmeye operasyon düzenlendi. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu’nun koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, 83 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı baskınlarda 56 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, TCK 227 kapsamında fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarına ilişkin delil ve teknik takiplerle genişletilmişti. Operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler soruşturma dosyasına dâhil edilirken, süreç titizlikle ilerletiliyor.

GİZLİ TAKİP VE DELİL ÇALIŞMASI

Soruşturma kapsamında telebar olarak bilinen 9 işletme uzun süre teknik ve fiziki takibe alındı. Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin fuhuşa aracılık ettikleri, yönlendirdikleri ve suçun organizasyonunda rol aldıkları tespit edildi.

OPERASYONDA 56 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat uyarınca bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 56 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, diğer 27 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

SÜREÇ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü ve kamu düzeninin korunması amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

