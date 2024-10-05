Ankara’da telefon dolandırıcılığı: 9 kişi tutuklandı!

Sahte hat kullanan ve sürekli hat değiştiren şüpheliler, polis ekipleri tarafından 2 ay boyunca takibe alındı. İzlenen şüpheliler, dolandırma yöntemiyle aldıkları paranın izini kaybettirmek için trafikte bir araçtan diğer araca para devretti. O anlar ise takipte olan polis ekibinin kamerasına yansıdı.