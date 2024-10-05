Ankara’da telefon dolandırıcılığı: 9 kişi tutuklandı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, suçlamalar yönelttikten sonra, operasyonda kullanmak üzere para isteyip dolandırıcılık yapan şebekeyi takibe aldı.
Sahte hat kullanan ve sürekli hat değiştiren şüpheliler, polis ekipleri tarafından 2 ay boyunca takibe alındı. İzlenen şüpheliler, dolandırma yöntemiyle aldıkları paranın izini kaybettirmek için trafikte bir araçtan diğer araca para devretti. O anlar ise takipte olan polis ekibinin kamerasına yansıdı.