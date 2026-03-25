Ankara’da trafik kazası! 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Hacıkara Mahallesi'nde gerçekleşti. Samet Uslu (17) idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde ilerleyen araca arkadan çarptı. 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Uslu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.