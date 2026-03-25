Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da trafik kazası! 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 25.03.2026 17:50

Ankara’da trafik kazası! 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

SENA UYANER SENA UYANER
Ankara’da trafik kazası! 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaza, Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Hacıkara Mahallesi'nde gerçekleşti. Samet Uslu (17) idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde ilerleyen araca arkadan çarptı. 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Uslu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Ankara’da trafik kazası! 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
