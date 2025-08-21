Ankara’da trafikte yol verme kavgası: Küfürler etti, aracı yumrukladı!

Aracından inen taksi sürücüsü, küfür ve tehditler savurup, otomobilin aynasına tekme ve yumruk attı, Aracın kapısını açmaya çalıştı. O anlar otomobilde bulunan sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Taksi sürücüsü çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek, bölgeden uzaklaştırıldı.