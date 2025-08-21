Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da trafikte yol verme kavgası: Küfürler etti, aracı yumrukladı!
Giriş Tarihi: 21.8.2025 21:48

Ankara'da taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Aracın önünü kesen taksi sürücüsü küfür ve hakaretlerde bulunarak otomobilin aynasına tekme ve yumrul atarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan olay vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

DHA Yaşam
Olay, önceki gün Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'nde meydana geldi. Bir taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışması çıktı. İddiaya göre, seyir halinde bir süre devam eden tartışmanın ardından taksi şoförü otomobilin önünü kesti.

Aracından inen taksi sürücüsü, küfür ve tehditler savurup, otomobilin aynasına tekme ve yumruk attı, Aracın kapısını açmaya çalıştı. O anlar otomobilde bulunan sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Taksi sürücüsü çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek, bölgeden uzaklaştırıldı.

