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Giriş Tarihi: 20.12.2023 17:47

Ankara'da Türk vergi sistemine güncel bakış

Türk maliyesinin bel kemiği olan ve 1975 yılından bu yana başarılı faaliyetlerine devam eden Vergi Müfettişleri Derneği, Cumhuriyet’in 100. yılında Türk vergi sistemindeki güncel gelişmeleri kapsamlı şekilde ele alan özel bir panel düzenlendi. Gün boyu devam eden panelde dijital varlıkların vergilendirilmesinden, karbon vergisine kadar birçok önemli başlık ele alındı.

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Ankara’da Türk vergi sistemine güncel bakış

Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Vergi Sistemindeki Güncel Gelişmeler" isimli panel, 2 oturumda yapıldı. Saat 10.30'da başlayan ilk oturumda cumhuriyetin ilk yıllarınki vergi sistemi ile günümüz arasındaki farklılıklar yorumlandı. Bunun yanı sıra "vergilendirme süreçlerindeki dijitalleşme", "yapay zeka ve vergilendirme" ve "uluslararası vergi gelişmeleri" başlıklı 3 konu daha masaya yatırıldı.

Öğleden sonra gerçekleştirilen 2. oturumun moderatörlüğünü SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu üstlendi. Vergi Uzmanı Serdar Kılıç, Blockchain Türkiye Platformu Vergi, Muhasebe ve Denetim Çalışma Grubu Başkanı Tayfun İçten, Yeminli Mali Müşavirler Odası (YMM) Eski Gelirler Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Tuncer ve Ankara YMM Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Sezer konuşmacı olarak yer aldığı oturumda 4 ana başlık üzerine sunumlar yapıldı.

AB sınırda karbon mekanizması, dijital varlıkların vergilendirilmesi, sosyal medya gelirlerinin vergilendirilmesi ve transfer fiyatlaması gibi dikkat çekici başlıkları görseller ve veriler eşliğinde katılımcılarla paylaşan panelistler, programın son bölümünde ise merak edilen soruları yanıtladı.

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Ankara'da Türk vergi sistemine güncel bakış
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