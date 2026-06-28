Ankara’da Turkuaz operasyonu: 58 şüpheli tutuklandı

Ankara'da gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü, "Operasyon Turkuaz" adı verilen kapsamlı güvenlik uygulamalarını sürdürüyor. Zirve öncesinde belirlenen kritik noktalarda alınan tedbirler kapsamında aranan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

46 TİM VE 396 PERSONEL GÖREV ALDI

NATO görev alanları kapsamında belirlenen bölgelerde çok sayıda polis ekibi görevlendirilirken, 24 saat esasına göre oluşturulan kırmızı güvenlik alanlarında özel tedbirler uygulandı. Tüm emniyet birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlara 46 tim ve 396 personel katıldı.

ARANAN 58 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından arandığı tespit edilen 58 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde kent genelinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyede sürdürürken, kamu düzenini bozabilecek kişi ve gruplara yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.