Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 27 kilogram esrar ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

"UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA"

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

27 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplam 27 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

