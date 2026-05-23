Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 3 kilo 240 gram kokain ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 23.05.2026 09:42

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 3 kilo 240 gram kokain ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik bugün operasyon gerçekleştirildi.Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda 3 kilo 240 gram kokain ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

"MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK"

Şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

