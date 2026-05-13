Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'nde operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile nakit para ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

6 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 6 kilo 750 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 600 lira ve 50 avro ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.