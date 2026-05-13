Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 13.05.2026 10:03

Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ile nakit para ele geçirildi.

SENA UYANER SENA UYANER
Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltında
  • ABONE OL

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'nde operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile nakit para ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

6 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 6 kilo 750 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 600 lira ve 50 avro ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

#ANKARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA